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【整容惡夢】80年代超模認整容失敗致肥腫難分 公開遭遇鼓勵同路人勇於面對自己

休閒消費 15:16 2022/03/23

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一代名模Linda Evangelista承慮整容失敗，令她不敢面對群。

80年代末時裝界盛產超級名模，大家熟悉的Naomi Campbell等是當中的代表，但要數到最漂亮的就一定是來自意大利的Linda Evangelista，淡出已久的她早前公開承認年輕時整容失敗，難怪多年以來她復出無望。

早前於《People》雜誌公開整容寅相。（網上圖片）

簡單地說Super model一詞出現於80年代，當時已故的Gianni Versace於時裝展謝幕時一口氣找來5位女模出現，當中包括Namoi Campbell、Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Christy Turlington和Linda Evangelista。

當中Linda以標緻的五官最為突出，曾經當過超過700次以上雜誌封面，風頭一時無倆。出自她口中的金句依然叫津津樂道：

沒有一萬美元日薪，不要叫我起床。

    點擊圖片放大
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不過，當同期的Naomi仍然活躍，而Cindy等又間中以VIP姿態亮相的時候，Linda就完全人間蒸發，間中被記者拍下肥腫難分的模樣，箇中的原因是原來她最正芳華正茂的時候為了留著青春去了整容，及後身體出現副作用。

早前她在《People》首次談自己整容失敗對她的影響，她說：「我2016年接受冷凍溶脂冶療，身體出現罕有的副作用，幾個月後，下巴、大腿、胸脯都硬化和腫起來，我很害怕，以為是自已照顧不當，更嘗試去節食和做運動，像瘋了一般。以前我很喜歡的工作，在天橋上行catwalk，現在的很怕遇到認識的人。」

而今次Linda這一次豁出去般接受訪問，是因為她長久以來活在負面的情緒和生活裏，希望藉著今次發聲，令和她遇上同一遭遇的人，要在餘生勇敢面對生活，不要再討厭自已。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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