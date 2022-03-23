【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷

▲ 姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」，曾重210磅4個階段減肥變萬人迷。

肥仔都是潛力股！MIRROR成員姜濤昨日（22日）在社交平台分享童年時打籃球的肥仔相，並留言自嘲「who are you？」，引來隊友和粉絲熱烈回應。回顧姜濤的減肥史，他曾經用極端減肥的方式激減60磅，到後來慢慢領悟健康修身之道，再到現在也持續不懈，透過運動和節制飲食來維持身型，造星之路殊不簡單。

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姜濤昨日於社交平台發布一張童年時期的照片。相中的他滿身大汗、拿着籃球，身型亦較為肥胖。他又附上一張本人「黑人問號」的照片，並留言自嘲「who are you？」。貼文一出，不少MIRROR成員都紛紛留言， Stanley（邱士縉）直指「靚仔啲」，而一眾「姜糖」亦大讚偶像可愛。

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相信許多粉絲及《全民造星》觀眾都應該知道，未出道前的姜B曾是一名過200磅的肥仔。他自小學起開始變胖，中一時身高不足1.7米，體重已達210磅。他曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中透露，自己小時候常常外食，一餐可以食3個快餐，睡覺前更要食兩個漢堡包。

由於體型肥胖，中學時的姜濤曾被很多同學取笑，更試過在班上連續兩次爆褲鏈。每年在學校接受身體檢查後，姜媽媽都會被叫來。醫生當時警告，如果他再胖下去，就會有患上心臟病、高血壓及糖尿病的風險。

直到姜濤15歲在快餐店做兼職，更是忍不住口不斷食。一年後，因「不服輸」的性格，再加上為了心儀女孩，姜濤開始減肥之路。

第一階段：「極端減肥」激減60磅

姜濤起初採用「極端減肥」方式，每天只食幾個蘋果充飢，不斷跑步，雖然瘦得很快，但發育期間令自己身體變得很差。他透露，當時自己常會流鼻血，睡覺時會全身抽筋，甚至連媽媽也有一段時間以為他有絕症。

第二階段：學習健康修身

經歷地獄減肥後，姜濤先後參加了兩個大型選拔節目《快樂男聲》和《全民造星》。他在《全民造星》中透露自己大概重140多磅，而當時他正修讀運動教練課程。他理解到，自己以前所用的是錯誤減肥方法，讀這科也是為更正確地減肥，慢慢學懂如何健康維持身材。

第三階段：持之以恆做運動

姜濤勝出《全民造星》後正式入行，為維持身材一直努力不懈。除了會去維園做帶氧運動之外，在特別日子前夕又會更加勤力操Fit。他曾表示，自己在拍MV當天會寧願少睡一小時，凌晨3點就起身做運動排水腫，務求以最佳狀態示人。

第四階段：改善生活習慣

姜濤工作忙碌，體重時有浮動，試過拍音樂電影後兩個禮拜就重了6、7公斤。其實自入行後，姜濤也有嘗試改變飲食習慣，以前仍肥胖時，他一日三餐會全部食足，早餐更會食極高卡路里的叉燒飯。

但現在他會選擇不食早餐，覺得更精神。當然他亦補充是因人而異：「如果覺得食完早餐會好有能量，都鼓勵食早餐」。

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責任編輯：羅嘉欣