【緋聞男女】菊梓喬被爆夜訪吳卓羲家　筍盤Ron疑把千呎大宅變愛巢

▲ 菊梓喬被拍到夜訪吳卓羲家。

吳卓羲（Ron）在去年9月於個人社交平台Tag菊梓喬而傳出緋聞，雖然兩位當事人一直沒有承認戀情，但在昨日（3月23日）有報道指菊梓喬夜訪男方家中，似乎戀情繼續浮面。

身家豐厚的吳卓羲手持近半億物業，被視為城中鑽石王老五，而他與緋聞女友蜜會的過千呎豪宅，正是他只以3年內供滿的深井單位。

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▲ 去年9月，吳卓羲跟菊梓喬爆出緋聞。

菊梓喬夜會吳卓羲？

Ron於深井碧堤半島擁有一個市值1700萬的過千呎單位，有媒體拍到菊梓喬於某夜驅車前往該處，報道指Hana至深夜也未有離開，因而爆出這對緋聞男女於這裡度春宵。

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另外報道又指，不少住客見過吳卓羲跟Hana現身該屋苑，似乎二人已不避嫌，不時於男方家蜜會。

但Hana在今日（23日）就此事對媒體作出回應稱，當日並非去找吳卓羲，更說近日疫情嚴峻，大家要減少見面和聚會，多謝大家關心。

▲ 去年除夕夜，菊梓喬演出倒數騷。（取自instagram）

吳卓羲身家厚

現年42歲的吳卓羲身家頗豐厚，持有兩個深井碧堤半島單位，除了送給媽媽的自住物業外，於2017年他再購入一單位作投資出租之用。

Ron曾透露於3年內供滿這物業，他曾對媒體說：「有能力就快點供完佢，橫掂都要付錢，就硬住頭皮吃力供完。」

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戀情逐步浮面

不過Ron入行以來緋聞多多，直到去年9月他在微博Hashtag菊梓喬而爆出戀聞。及至去年除夕夜，Hana於中環演出倒數騷，身為緋聞男友的吳卓羲帶同家人前往捧場，似乎暗中宣示菊梓喬女友地位。

其後吳卓羲於後台接受訪問，直言是Hana邀請他來捧場，更承認二人是好朋友關係。

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至於被追問菊梓喬是否他的女友，Ron沒有直接否認或承認，只回答：「唔講呢啲！」

而且他更說：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」似乎已在暗示與菊梓喬的關係。