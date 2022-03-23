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【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】

娛樂 12:37 2022/03/23

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現年42歲林盛斌（Bob）與太太Pearl育有3女1子，一家六口原本租住位於九龍塘的四層獨立屋，早前搬離這住了3年的居所，遷到同樣位於九龍塘的新屋。

日前，林太黃乙頤（Pearl）在個人IG分享短片，展示子女新睡房的環境，從片中所見睡房四正、面積甚大，足夠擺放4張床之餘，每個小朋友還有屬於自己的獨立學習區，空間依然還很闊落。

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採光度充足

Pearl透露，子女的床架品牌4年前開始選用，既穩陣又實用，今次搬新屋再次揀選它：「我好重視小朋友嘅床，因為我覺得瞓得好先至會快高長大，一張設計吸引，結實可靠同時靈活多變嘅成長床就更加切合小朋友成長。」

其實阿Bob早前已率先公開家中閱讀房的環境，擺放兩個小書櫃，雖然不及舊居的書櫃大，但可見多個窗門包圍著房間，光線十分充足。

相比起四層獨立屋舊居，雖然面積曾被C君形容為「大過地球」，但光線明顯昏暗得多，難怪吳若希都留言大讚：「新屋好光猛喎！搬得好！」有網友更提議Bob拍攝House Tour影片跟大家分享。

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由月薪6千元做起

入行19年的Bob身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆多職，多才多藝，憑出色口才、愛扮鬼扮馬個性，深得觀眾及客戶歡心，由昔日月薪6千元，漸漸發圍成為現時圈中的「隱形富豪」。

Bob憑住多年努力，由當年新城電台營業部推銷員做起，後來獲賞識轉做DJ。

金牌司儀。（IG圖片）

把工作當成生意

其後加入TVB再廣為人熟悉，10多年前開始接洽各大公司晚宴及婚宴司儀工作，成為金牌司儀，廣告及司儀工作不斷，之後再開舖賣衫賣首飾，更開娛樂公司成為老闆，賺得豬籠入水。

他早在2019年撰寫長文分享事業致勝之道，回憶稱：「我人生第一份工，就係喺電台做Sales。 當年我嘅銷售成績，今日回想返，算唔錯，由起初底薪六七千蚊，只係短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！」

然後續寫道：「點解我可以做到？因為我好明白一個道理：我唔係打緊一份工，我係經營緊我嘅生意，如果你只係當一份工，你得到嘅只係人工。如果你當係自己生意，你得到嘅就係利潤同回報。」

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重視自己盤生意

因此Bob分享稱：「當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同 『只係當自己打份工』會有好大嘅分別。而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。」

最後，他語重心長表示：「所以懇請在座各位，無論你係做緊任何範疇嘅工作，千祈千祈，唔好再當自己只係打份工，你要相信你係經營一盤你都有份嘅生意，日後你所得到嘅，將會超乎你想像咁多！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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