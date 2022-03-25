【昆蟲食品】日本蟋蟀拉麵日賣100碗 含豐富蛋白質味道似蝦

▲ 日本蟋蟀拉麵日賣100碗，含豐富蛋白質味道似蝦。

在ViuTV節目《花姐ERROR遊》中有進食昆蟲環節，其中「蚱蜢零食」獲得193稱讚好吃。而昆蟲食物不普及的原因，大概在於市民對其感官覺得「核突」。倘若賣相好，是否會更吸引人呢？

日本「蟋蟀拉麵」大受歡迎

在日本NHK World-Japan紀錄片中，報導一間販售蟋蟀拉麵的餐廳。廚師提取蟋蟀9成成份用於製作拉麵湯頭，拉麵麵粉中亦加入蟋蟀粉；更在拉麵成品中放入一隻酥炸蟋蟀。良好的賣相及味道甚受顧客歡迎，沒有因其是由蟋蟀製成而令人卻步，反而每日售出百碗，顧客更稱讚這是人生中吃過最好吃的拉麵。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，日本YouTuber「岡崎美玖の39麺」也曾拍片分享試吃蟋蟀拉麵，表示其中白色的細小蟋蟀味道像蝦，而黑色的則像是被烤過的蝦。湯底的味道像用魚類和貝類熬成，再加入店家的生薑調味料，令拉麵吃起來味道更好；不會因內容物是蟋蟀而感到反胃。

最新影片：

可用於糕點製作

在國外，芬蘭烘焙公司Fazer曾研發蟋蟀磨成粉用以製造麵包，更表示味道與普通麵包無異，蛋白含量更高。

而日本敷島麵包也認為蟋蟀製麵包含有更高蛋白質，並向FUTURENAUT股份有限公司提出合作，有意共同研發高蛋白質麵包，例如蟋蟀牛角包。

英國BBC電視台也曾讓民衆試吃混有蠍子的朱古力甜品，甚受好評。可見昆蟲在營養更豐富的情況下，市民不見其蟲形且味道及賣相好，便不會抗拒。

蟋蟀食品將成為具效益的投資

FUTURENAUT股份有限公司代表董事櫻井蓮於日本研發蟋蟀食品業務，他表示最初對蟋蟀製食物也感到抗拒，但最後發現味道很好，認為在日本會有市場。並解釋蟋蟀可提供高蛋白質，更能滿足人未來在食物營養方面供不應求的情況，可以減低成本，穩定食品供應。

櫻井先生提倡蟋蟀自家養殖，確保來貨價格相宜且貨源穩定；而飼養蟋蟀所需佔地面積少，昆蟲成長期短，且不需要耗費具成本的蔬菜作為飼料，比起飼養牛隻更具效益。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣