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【留家抗疫】黎諾懿細仔100日大父子裝上陣　李潔瑩晒溫馨全家福簡單慶祝

親子 12:06 2022/03/23

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小冬牛好可愛呀！

藝人黎諾懿和太太李潔瑩（Nicole）去年底誕下細囝Luca（小冬牛），由於香港第5波疫情仍然嚴峻，所以小冬牛100日大都是留家慶祝，前日（21日）Nicole上一家四口的全家福到社交網分享喜悅，照片所見，雖然簡單，但黎諾懿夫婦都很用心佈置，見到準備了粉藍色蛋糕，還有寫有細仔名字的氣球，黎諾懿三父子都穿上藍色父子裝，非常溫馨！

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李潔瑩留言說：「昨天下午陪完哥哥去摸蜆，晚飯後一家人拍個照就當慶祝了細佬100日，細佬一定是太高興了，一早就睡覺，最後一餐奶只喝一半，怎樣弄也喝不下去，之後4am就起床跟我Hello…」真的是辛苦媽咪了。」有眼利網友發現其中一張圖，見到黎諾懿在背後用手撐住細仔坐起來拍照，該網友留言說：「成功嘅細路背後何嘗唔係有個爸爸呢？」


早前黎諾懿將豪宅洗手間變身釣蝦場供大仔玩樂，而Nicole昨日（22日）在限時動態上載家中浴缸再度變身釣蝦場的照片，笑言：「兩父子又再污染我個浴缸」。

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責任編輯:陳麗薇

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