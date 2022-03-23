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【抗疫基金】失業援助金1萬元今接受申請　一文看清申請資格、登記方法

親子 11:50 2022/03/23

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失業援助金現已接受申請。

疫情持續嚴峻，本港經濟受創。政府早前宣布，在第六輪防疫抗疫基金中，推出「臨時失業支援」計劃，為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助，合資格人士可獲發放一筆過發放1萬元援助金，計劃於今日起接受申請，為期3周。

該援助金計劃，除了提交申請前連續30日失業人士，因疫情而放無薪假人士，亦被納入受助範圍。至於無強積金戶口人士，也可透過提交個人申述書，說明失業或收入減少情況，從而申領援助。以下是申請資格和手續。

【申請日期】

3月23日上午8時至4月12日晚上11時59分，可作網上申請。

申請網頁：點擊連結

【申請資格】

  • 持有香港身份證
  • 去年10月1日前年滿18歲
  • 去年10月1日起通常在港居住
  • 失業或被要求放無薪假，詳見下文(1)及（2）

1. 失業人士

  • 去年第4季最少在港工作1個月（月入$2,700至$30,000）
  • 提交申請前連續30天沒有工作
  • 不論全職、兼職或自僱

2. 放無薪假人士

  • 受僱於被勒令關閉的處所（例如美容院、健身中心、食肆）
  • 被要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天

【不合資格理由】

  • 主動離職
  • 遞交申請當日仍有至少1份有薪工作
  • 綜援戶

【申請所需文件】

無論是否有強積金戶口，只是符合「失業人士」及「放無薪假人士」的定義，皆可申請。詳見以下（1）及（2）。

1. 有強積金戶口所需文件（於2月8日前開設）

  • 網上申請表
  • 失業或停工證明（例如解僱信、離職金紀錄等）
  • 或個人申述書說明失業情況

2. 無強積金戶口

  • 網上申請表
  • 停工或失業證明
  • 失業前收入及工作證明
  • 或個人申述書說明收入/失業情況

最新影片推介：

【網上申請教學】

第一部分：聲明及個人資料

1. 準備好所需文件及身份證
2. 細閱聲明內容及確認
3. 填寫個人資料，包括姓名、身份證號碼、出生日期、手機號碼、電郵及居住區域

第二部分：就業情況及收入

申報就業情況，包括工作收入及就業性質，如去年10月至12月的收入：

1. 持強積金戶口紀錄：

只需在此部分第一條問題回答「有」、第二及第三條回答「沒有」即可，當局會透過身份證號碼登記的戶口取得收入及資料，毋須額外再遞交收入證明。

2. 持職業退休計劃（ORSO）紀錄：

只需在第二條回答「有」，並提供計劃資料及填寫去年10月12月的每月收入，及上載收入證明。如果沒有收入證明，需上載就業證明或個人申述書。

3. 沒有以上紀錄：只需在第三條回答「有」。

此類人士需上載收入證明，文件需清晰顯示以下資料：

  • 僱主名稱
  • 申請人姓名
  • 收入
  • 支薪期

第三部分：申報失業/停工聲明

1. 申報聲明及最後就業日期
2. 上載失業或就業證明（如停工），如無有效證明需填寫個人申述書

第四部分：填寫銀行帳戶資料

1. 當局根據2020年「現金發放計劃」紀錄，資助會預設發放至該帳戶，如有該領取紀錄，需剔選有關選項
2. 假如當時沒有領取紀錄，或該帳戶已經失效，需提供另一個銀行帳戶及上載有關帳戶證明

第五部分：檢查及提交

1. 提交前作最後檢視
2. 成功提交申請，頁面會顯示申請編號

【查詢進度】

如欲查詢申請進度可在計劃的網站按「查詢」鍵，並以個人資料登入系統查看。另外，亦可以透過熱線1836-128或電郵enquiry@tur.gov.hk查詢。

【收款時間】

審批結果會以手機短訊及電郵（如申請者有提供電郵地址）通知申請人。預計大部分合資格申請人可在提交申請後三至四星期收到資助。
 

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責任編輯：王明芳

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