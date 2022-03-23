【口罩防疫】立體加平面口罩保護力升級　K Kwong教2D變3D口罩摺法

▲ K Kwong教2D變3D口罩摺法。

本港第五波疫情持續，市民外出時或會戴上兩個口罩增加保護力。港大化學系博士鄺士山（K Kwong）最近就在網絡社交平台分享，如何配戴兩個平面口罩才能擁有最高保護力，並公開將平面口罩摺成立體口罩的方法。

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K Kwong昨日（22日）在個人Facebook專頁發帖，表示見到有朋友戴兩個相同的平面口罩，直指「只係疊埋一齊其實係冇乜用。」他續指，最好的方法是一個平面口罩置底，再用另一個平面口罩摺成立體口罩置面。而他又表示，置面的立體口罩可直接用酒精消毒，不需天天更換。

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有關兩個口罩防疫法，港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾建議市民，可戴兩個外科口罩，增保護力及過濾能力。而K Kwong亦支持其說法，並曾進行簡單實驗，指出戴上口罩前後的聲音聽起來會有所差別，原因是口罩戴得好時，不會出現漏氣情形。而他又另外戴上了特製口罩支架，示範口罩被緊緊箍實時，聲音會特別不同。

K Kwong指出，市民日常戴的口罩「側邊通常有10至20%會漏氣」，戴第2個口罩的作用就是可令第一個口罩「更貼面」：「戴第二個口罩等於箍實咗第一個口罩，保護性能係高過就咁戴一個，袁教授講嘅嘢唔係假。」

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責任編輯：羅嘉欣