【食用安全】台灣金菇被驗出李斯特菌可致流產喪命　食安中心列10大高危食物

▲ 台灣外銷的金菇被驗出含李斯特菌，嚴重受感染的話可致敗血症、流產、喪命。

台灣外銷到美國的金菇被驗出含有李斯特菌，全美急忙回收並銷毀。美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，感染李斯特菌嚴重者可致流產、喪命。據本港食安中心的資料，有10類食物含李斯特菌的風險較高，處理食物時留意5大要點，有助預防感染。

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涉事金菇含李斯特菌 製造商菇類產品外銷到香港

美國FDA上周五（18日）發公告指，加州衛生機關檢驗出一款台灣的金針菇含有李斯特菌，需要回收並進一步銷毀。品牌及產品名稱為「Taiwan Best Quality Enoki Natural Mushroom」（200 克），製造商是彰化縣香菇合作社（Changhua County Mushrooms Production Cooperative），產品包裝上印有綠色「Premium」字樣，條碼為「UPC 8 51084 00835 8」，批號為「#3322」。

FDA指出，受李斯特菌污染後，一般人可能出現高燒、劇烈頭痛、僵硬、噁心、腹痛、腹瀉等短期症狀，但長者、體弱者、孕婦、幼兒及免疫力低人士則可能嚴重受感染，甚至會致命。其中，孕婦或因此而流產。

根據彰化縣香菇合作社官網資料，該社菇類產品除在台灣發售，亦會外銷到日本、香港、中國、新加坡、馬來西亞、加拿大、美國及澳洲等地。

▲ FDA要求回收的金菇（相片：美國食品藥品監督管理局網站）

李斯特菌可致敗血症 受感染孕婦或嚴重至流產

據本港食安中心資料顯示，李斯特菌常見於水和泥土等自然環境，亦可存在於一些食物內。這種病菌可在低至-0.4°C的環境中生存和繁殖，但一般的烹煮溫度便可消滅。

李斯特菌潛伏期約為3至70 天，病徵一般在受感染後3星期出現。患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部份患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

孕婦、初生嬰兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。受感染的孕婦一般症狀輕微，但可能會將病菌傳給胎兒／新生嬰兒，導致流產、胎兒夭折，或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

10大高危食物

根據本港食安中心資料，以下食物含李斯特菌的風險較高：

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預防方法

食安中心指出，處理食物時應留意以下5個要點，以減低受李斯特菌感染的風險：

選擇安全的原材料

保持雙手及用具清潔

分開生熟食物

徹底煮熟食物

把食物存放於安全溫度

高危人士，包括長期病患者、孕婦和計劃懷孕的女士、嬰兒、長者和免疫力較弱的人士，應避免進食高風險食品。食安中心列出高風險食物及較安全的食物：

▲ 食安中心列高危食物，並教何謂較安全的食物。（相片：香港食物安全中心網站）

李斯特菌病的高風險食品包括：保質期較長（超過5天）的冷凍即食食品（例如煙燻三文魚和凍食肉類等）、以未經巴士德消毒的奶類製成的芝士（尤其是軟芝士和半硬芝士）及預製或預先包裝沙律等。

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責任編輯：羅嘉欣