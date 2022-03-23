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【DSE2022】當局正探討設特別考場可行性　楊潤雄：不能為滿足個別人士而罔顧社會疫情風險

社會 12:00 2022/03/23

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教育局局長楊潤雄。

2022年度中學文憑試（DSE）暫定於4月22日開考，考評局早前指，今年未能參考以往做法，為染疫考生安排特別考場。教育局局長楊潤雄今日（23日）表示，在疫情有所緩和下，正與專家及學界探討設立特別考場的可行性，但前提是不能對社區防疫造成漏洞。

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楊潤雄說，近日不少考生反映，擔心染疫而未能應考，希望當局可為確診或正檢疫的考生提供特別考試安排，但他指，考試安排複雜，並不只是簡單行政決定或硬件設置，當局亦要考慮考生及考評人員的健康，又說不能因為想滿足個別人士對參與考試的期望，而罔顧考生的健康或社會疫情風險。

楊潤雄指出，目前疫情稍為緩和，正與醫學專家、學界等探討特別考場的可行性，但前提是不能對社區防疫造成漏洞，又指出考評局本身已有既定機制，為不能應考考生作出公平評分。他說，當局的目標是在保障考生及考務人員的健康安全下，安全完成考試，目前目標仍是如期於4月22日開考。

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記者：黃悅晴

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