【星二代】15歲李嫣愈大愈靚似模特兒　王菲送女兒讀瑞士貴族名校每年學費逾90萬

▲ 李亞鵬與王菲的女兒李嫣已經15歲大，日前相約一班閨密聚會自拍，罕有露出小蠻腰。

天后王菲的前夫、現年50歲的李亞鵬早前宣布，跟小19歲的模特兒女友海哈金喜結婚，且女方已為他誕下BB，惟未有公布性別。而李亞鵬與王菲的女兒李嫣則已經15歲，女大女世界，日前相約閨密聚會自拍，罕有露出小蠻腰，被網民讚愈大愈靚，有做模特兒潛質。

▲ 李嫣（左二）與閨密聚會自拍，露出小蠻腰。（微博圖片）

長得亭亭玉立的李嫣不時在社交網站分享生活近況，近日她與3名閨密聚會，並分享了當日的自拍靚相，可見李嫣與3名好姊妹一同留有長髮，齊齊穿著露臍裝曬纖腰，似足一隊女團。李嫣更以側身入鏡，輕輕露出微笑，具有少女氣息。

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不少網民留言大讚李嫣青春無敵，很有王菲的影子，「愈大愈靚女」、「有超模的感覺」、「滿滿的高級感」、「這model身材絕了」等。

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瑞士貴族名校坐落阿爾卑斯山

在父母的安排下，李嫣前往海外升學。2019年她被發現就讀瑞士著名貴族學校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil），創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一。

根據學校網頁資料顯示，單單是學費連寄宿費每年已高達11.2萬瑞士法郎（近94萬港元），但入讀的學生可謂非常幸福，因學校位於阿爾卑斯山，擁有豪華校舍、寬敞宿舍及新穎設施一應俱全，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房及望著阿爾卑斯山美景的特大平台等。

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博所萊伊學院以英語及法語為教學語言，提供英國會考IGCSE、IB國際文憑及法國文憑（French Baccalaureate and Brevet）課程。該校招收全球11歲至18歲的學生，而校內每年只有約250個學生，採取小班教學，師生比例約1:4。

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責任編輯︰王明芳