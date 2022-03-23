【昏迷女童】爸爸疫情下隔離近20天後探望天瑜　哽咽相信女兒：有日識同爸爸傾偈

▲ 疫情下，天瑜爸爸相隔了約20天探望女兒。

6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約22個月，周爸爸一直在社交平台更新女兒情況，對上一則有關天瑜影片帖文是3月初，相隔了近20日，昨日（22日）發布女兒最新影片，因為天瑜爸爸需隔離，所以相隔好一陣子才能探望愛女，天瑜精神好好，有進步。

相隔近20天後探望天瑜

天瑜爸爸在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」分享了一段長3分鐘多的影片，原影片是在YouTube頻道「Tin Yu Chau」，此頻道是周父在3月中開設。從影片所見，天瑜在醫院中，爸爸探訪跟她聊天，天瑜精神飽滿，不時郁動眼皮及眼珠望向爸爸方向，大有進步。周父亦大讚女兒叻，好好反應，問女兒是否想跟爸爸說話，鼓勵天瑜郁多些眼仔給爸爸看看。

▲ 周天瑜現時發生醫療事故第22個月。（圖片：天瑜醫療事故關注組）

周父在facebook分享上一則有關天瑜影片或相片是3月初，相隔很久沒更新天瑜的狀況，令一直關心天瑜的網民有些擔憂。事實上，天瑜媽媽早前確診，雖然周父核酸檢測呈陰性，但身為緊密接觸者的他需隔離，故他需隔一陣子才可探訪天瑜，他有跟女兒道中原因：

爸爸20日無見你喇差唔多，因為早排媽咪病咗，媽媽中咗招，爸爸都唔嚟得，今日爸爸完成了隔離好耐，所以睇返妹妹，拖下妹妹手仔先，爸爸好掛住你。

最新影片：

天瑜一邊聽爸爸說話一邊望向爸爸，小手緊握拳頭。而手機播放著天瑜最愛的迪士尼公主影片音樂，有Frozen卡通，以及音樂A Whole New World。

拍片為見證女兒康復

爸爸叮囑天瑜要加油，等待著她好起來，他提及何以在探訪她時拍片影相，原因是爸爸希望有一日見到她康復，然後可看回自己是多麼的努力，慢慢靠自己一日一日進步，見證康復。聽周父的聲音可感受他多麼的心痛，聽得出他在哽咽，

爸爸相信你有一日會識得俾反應爸爸嘅、識同爸爸傾偈嘅，然後呢慢慢可以企返起身，同哥哥去公園玩好唔好呀？爸爸相信你得㗎！加油呀妹妹！

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很多網民為天瑜打氣，「加油小天瑜！多日唔見你update，有啲擔心你，而家見你安好就放心」、「好感動，天瑜進步咗好多」、「精神好好！眼睛好精靈呀！希望天瑜快些可以回家有家人陪伴」等等。

▲ 不少網民關心天瑜，為她集氣。（圖片：天瑜醫療事故關注組）

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。天瑜術後卧床至今約22個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰王明芳