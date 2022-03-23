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【第五波疫情】青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心　明天起恢復探訪安排

社會 12:45 2022/03/23

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青山灣入境事務中心恢復探訪安排。（資料圖片）

入境事務處發言人今日（23日）表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心已完成徹底清潔和消毒，上述兩個中心的親友探訪及公務探訪服務將於明日（24日）恢復。

發言人指在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為職員提供口罩及其他防護裝備、要求職員執勤時必須戴上口罩及加強清潔和消毒工作環境。

同時，為配合政府規定，所有人士進入中心的室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

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責任編輯：郭詩詩

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