【嫁女定賣女】20歲港女與打工仔男友計劃結婚　單親媽獅子開大口索$100萬禮金

▲ 一名20歲港女與打工仔男友計劃結婚，其單親媽媽卻要求100萬禮金。

雖說結婚是兩個人的事，但籌辦婚禮的過程中不免牽涉到兩個家庭。近日一名20歲港女在網上討論區指，與打工仔男友感情穩定，並計劃結婚，可是其單親媽媽卻要求100萬禮金，兼日後繼續給予家用，令她大感無奈及苦惱。

該名港女周日（20日）於網上討論區「Dcard」，以「禮金100萬」為題發帖文，20歲的她在單親家庭長大，與28歲男朋友拍拖兩年，視彼此為結婚對象。早前二人向單親媽媽提及婚事，媽媽問其男友會給多少禮金，對方回應「十萬八」，怎料媽媽卻說︰

要娶我個女就要放低100萬先，或者放50萬訂金。

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當作單親養大女兒的補償

樓主不滿媽媽獅子開大口，「家陣賣女定點」，男友只是普通打工仔，沒有父幹，100萬對他來說是天價。媽媽經常叫她找個有錢人結婚，不要嫁給窮人，如果男友沒本事就跟他分手。她為禮金一事與媽媽多次爭執，媽媽解釋要100萬禮金的原因︰

因為得我一個女，啲錢愛嚟買金器俾我，剩返嘅就佢自己養老。

媽媽稱即使給予100萬禮金，二人婚後仍要按他們的收入，如常給予家用。樓主現時就讀大學，打算2024年畢業後結婚，希望在這段時間能說服媽媽︰

佢成日話因為自己含辛茹苦咁養大咗我，所以都要收返咁上下嘅錢，但我就覺得唔係賣女所以唔使咁多禮金。

至於其男友沒有被100萬禮金嚇怕，反而正努力儲錢娶她，認為未來外母提出100萬禮金，「可能係佢俾我嘅考驗想嚇下我」。他抱有希望，假如未來外母感覺到他的真心 ，或許會接受他之前所說的禮金「十萬八」。

網民批貪心︰100萬拎去俾首期仲好

不少網民覺得樓主的單親媽媽太貪心，100萬禮金實在太多了，批評她是「情緒勒索專家」。另有網民認為，「100萬我拎去俾首期仲好」、「當你同你男友係ATM」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳