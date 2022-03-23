【飛虎3壯志英雄】痛失至愛崩潰爆喊蕭正楠展演技　梁競徽逐步黑化漸變兇殘

▲ 蕭正楠於今集《飛虎 3 壯志英雄》裡大騷演技。

《飛虎3壯志英雄》在昨晚（3月22日）播映第22集，今集焦點落在蕭正楠身上，劇中他痛失愛人，連場爆喊大晒演技，尤其抱着賴慰玲痛哭一 幕，更是令人心痛!

劇情講迹蔡肇培（蕭正楠飾）與女中醫李惠蘭（賴慰玲飾）互許終生，許森（梁競徽飾）為取得蔡肇培信任，更安排二人逃走，但過程中遇到神秘人襲擊，李惠蘭為蔡肇培擋槍慘死，蔡肇培傷心欲絕抱着惠蘭爆喊。

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

蔡肇培漸被黑化

及後，蕭正楠被梁競徽「洗腦」一幕，雙手滿是鮮血的蕭正楠，流着淚 對着神像怒吼:「你唔係好慈悲㗎咩，你唔係教人好人有好報㗎咩，點解會搞成咁，點解 好人冇好報!點解要攞走我最重要嘅人呀!」字字有力，令觀眾看得十分肉緊!

許森看准蔡肇培正值心靈最軟弱、信念最動搖的時刻，趁機對他洗腦，蔡肇培亦漸漸被黑化答應製造化武 DH2.。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

梁競徽深藏不露

另外，梁競徽的演出亦同樣精彩，之前一直深藏不露、難辨忠奸的他，今次難得「情感」大 爆發，七情上面地向蕭正楠「洗腦」，更連環爆出金句。

梁競徽更有另一出位演出，劇情講迹他相約董啟超(羅樂林飾)的私人助理 JJ(傅嘉莉飾) 會面，甫見面傅嘉莉即投懷送抱相當進擊，豈料梁競徽突然用手扣鎖住她並往她身上淋紅酒，更拿出 100 萬美元支票作利誘，拉攏對方一起對付生父。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於《飛虎3壯志英雄》在今晚（3月23日）播出的第23集，許森將終極揭開真面目。

一心回港向生父董啟超報仇的他，今集將眼白白看著對方死去，更會流露出極度殘忍的到位眼神及表情。