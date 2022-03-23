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【健康食譜】15分鐘零失敗居家食譜　營養師教整低脂芝士忌廉吞拿魚意粉

休閒消費 13:50 2022/03/23

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註冊營養師謝詠瑩推介簡易健康餐單。

居家抗疫，又怕餐餐食罐頭食物？「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在個人facebook專頁分享有營餐單，只要小心選擇和用心下煮，即使罐頭吞拿魚和蘑菇湯都可煮出美味又健康的低脂芝士忌廉吞拿魚意粉，而且只需15分鐘，絕對是快靚正。

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Gloria指蘑菇含有維他命D，有助增加免疫力，只需一日食一碗即可攝取足夠份量。另外，罐頭食物須經高溫處理，而且標籤上會列明絕無添加劑及人造色素，加上三份一罐罐頭只有256毫克鈉質，而一餐攝取上限為660毫克，因此，大家小心選購即可，無須過於擔心防腐劑問題。

低脂芝士忌廉吞拿魚意粉。（圖片獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載）

材料 （（3人份 ）

忌廉蘑菇湯  1罐
罐頭吞拿魚  1罐
貝殼粉  180克
洋蔥  1個
蘑菇 1盒
低脂芝士 2片
2茶匙

點擊大圖了解做法

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  1. 將蘑菇切片，洋蔥去皮切粒後。用中細火先炒香洋蔥，再加入蘑菇，炒大約 2 分鐘直至蘑菇變軟
  2. 貝殼粉煮至約 6分鐘至8成熟，稍為瀝乾備用。
  3. 倒入吞拿魚和忌廉蘑菇湯，加 1/3 碗煮意粉水煮滾。加入貝殼粉及低脂芝士拌勻，可加入黑椒和黑松露粉調味。

營養師簡介

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣

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