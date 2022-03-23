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【提早暑假】林鄭月娥指提早暑假為縮減人流　推行全民檢測並非唯一理由

社會 12:27 2022/03/23

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林鄭月娥表示，要做全民檢測並非提早放暑假的唯一理由。

全港學校提早於3月「放暑假」，早前港府指期間部分校舍會被徵用作全民強制檢測站，惟全民檢測要暫緩，不少家長質疑學生提早放假意義何在。行政長官林鄭月娥今日（23日）解釋，要做全民檢測並非提早放暑假的唯一理由，是因疫情嚴峻為減少人流而作的措施。

林鄭月娥今早出席政府抗疫記者會時，被問到暫緩全民檢測後，有意見認為提早暑假是白白浪費教學進度，她說，當日決定提早放暑假，要做全民檢測並非唯一理由，是由於全港數十萬學生上學會造成很多人員往來，與港府要縮減人流的目標背道而馳。

她又說，當時考慮到網課與實體課對學生學習有分別，如果繼續網課，學生本學年在校上課時間會大減，因此決定提早放暑假。

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記者：黃悅晴

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