【深情老翁】日本伯伯單身50年一通電話娶回初戀　婚後幸福僅4年結果令人心痛

▲ 老翁靠著一通電話與初戀重逢結婚。

韓國男團「酷龍」成員具俊曄，靠著24年前的電話號碼與台灣女星大S重逢兼閃婚。而在日本也有類似的浪漫故事，一名老翁年輕時與相親女方相戀，後來因工作問題而分手，事隔50年女方憑一通電話找回老翁，兩人結成夫妻，可惜幸福時光只維持4年，女方就因病離世。

日本節目《ポツンと一軒家》早前訪問了一名日本老翁白濱佑，白濱佑憶述，自己在27、28歲時因相親認識怜子小姐，兩人交往一年後，他去了八丈島工作，回到老家後致電女方，卻得知怜子已到東京工作，其後亦結婚，再沒有返回老家。

最新影片︰

不過，白濱佑在與怜子分手後一直單身未婚，獨自生活著，直至2011年發生311地震，當時餘震不斷，又有海嘯危機。某日，他竟接到50年未有再聯繫的怜子來電，

有海嘯又有地震，不知你有沒有怎樣？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

這一通電話讓兩人再次重逢交往，女方亦回到老家與他一起生活。兩人在2017年結婚，然而，怜子在2021年5月因急性肺炎不幸病逝，終年78歲。說起往事，白濱佑不禁哽咽流淚。

尚未走出喪妻之痛的他表示，雖然只重逢了10年，但這是他一輩子最快樂的時光，即使現在，他仍會在桌上放著怜子的照片，泡著妻子最愛的熱茶，對著照片說話，就像對方仍在他身邊一樣。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳