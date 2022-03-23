【襲擊男童】涉校內襲擊男童被控　男教師准保釋5月初再訊

▲ 被告高偉業(右)准保釋候訊。梁錦麟攝

52歲男教師涉於任教小學內襲擊男生，被控項對所看管兒童或青少年人故意襲擊罪，案件今（23日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至5月4日，以待被告索取文件及法律意見，被告准保釋候訊，其間不得直接或間接騷擾控方證人等。

被告高偉業（52歲），報稱教師，被控1項對所看管兒童或青少年人故意襲擊罪。控罪指，被告於2021年4月30日，在某學校內負有照顧兒童責任，故意襲擊男童X，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

被告暫時毋須答辯，辯方申請保釋，控方未有反對。裁判官應辯方申請，將案件押後至5月4日，以待被告索取文件及法律意見，被告准以原有現金擔保，其餘保釋條件包括不得離港、居住在報稱地址、不得直接或間接騷擾控方證人等。庭上透露，涉案男童現已不在該學校就讀。

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記者：梁錦麟