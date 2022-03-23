【理大研究】康復者「長新冠」致疲勞及肌肉乏力 「居家8式」可鍛鍊體能

▲ 理大揭新冠患者康復後3項身體機能越高疲勞感越低，倡居家進行8式訂制運動強化體能。

新冠病毒肆虐全球超過兩年，部分康復者數個月內會出現呼吸困難、疲倦、認知功能障礙等不同症狀，而這些中長期影響統稱為「長新冠」。香港理工大學研究發現27名新冠患者由確診到康復1年內，仍然出現疲勞綜合症情況，佔同類型研究對象43%；研究團隊又發現，新冠患者康復後將肺活量、下肢力量及增速步行能力提升越高，疲勞程度則越低。

團隊表示雖然染上新冠病毒導致人體感疲勞的原因不明，但新冠康復者可透過團隊制訂的一套8式運動，增強身體耐力、心肺功能等，以減輕康復後的疲倦感。

逾4成新冠康復者現「長新冠」感疲勞

2020年，香港理工大學康復治療科學系團隊為探討新冠患者康復後的健康狀態及其心理和健康相關生活質素，並了解他們的3R （重建體魄Rebuild fitness、重拾信心Regain confidence、重獲生活Resume normal life）進度。自2020年10月展開，追蹤由本地五間醫院轉介的新冠患者確診後六個月及十二個月的康復情況。

研究人員透過面見及視像，以特定的測試，評估他們的心肺功能、體能、疲勞程度及生活質素等。團隊發現，參與研究的118名對象，當中101人在確診後的六個月約42%出現「疲勞綜合症」；團隊繼續跟進46人情況，並有17人新加入研究，發現這63名研究對象於確診後十二個月 ，43%仍然受「長新冠」症狀困擾，有疲勞、下肢肌肉乏力等情況，影響其日常生活：

由確診六個月至十二個月這段期間，他們的疲勞評分並無顯著改變 （即沒有隨時間而改善）

疲勞程度與肺活量和下肢力量有關

成人和長者出現「疲勞綜合症」的情況相若

五成女性研究對象出現「疲勞綜合症」 ，男性則只有三成

領導此項研究的理大康復治療科學系副系主任符少娥教授表示，新冠康復者大多認為自己已痊癒，對疲勞的感覺掉以輕心，又或以為疲勞情況會隨著時間而緩和。進行不同測試後，他們才發現自己的疲勞徵狀與心肺功能不足及下肢肌肉較弱有關。其實只要採取適當的康復治療方案，情況是可以改善的。

3R康復治療方案

為協助新冠康復者重拾健康，理大團隊制訂了一套為期六周的訓練計劃。康復者在理大物理治療師指導下，每周進行兩次訓練課堂（每次60分鐘）及三次家居運動（每次30分鐘），透過不同形式的運動，提升肺活量及改善肌肉力量。完成六周訓練後，參與訓練的24名新冠康復者中，大多數人的肺活量和下肢力量均有提升，疲勞情況亦有改善：

近七成新冠康復者的肺活量有所提升

逾六成新冠康復者的下肢肌肉增強

有「疲勞綜合症」的康復者中，有四分三已回復正常

該訓練計劃包括理大團隊設計的「康復八式」，由八種動作組成，以鍛煉全身不同肌肉組群、促進心肺和肌肉健康為目的。理大康復治療科學系副教授黃宇樂表示︰「康復八式」動作簡單，每組運動需時約8至10分鐘，可按自己的身體狀況調節運動量和時間，循序漸進提升體能，達致3R的目標。「康復八式」不但適合新冠康復者，疫情期間「留家抗疫」而減少外出活動的市民、不論男女老幼亦可多加利用，以保持身心健康。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其中一名參與訓練的新冠康復者羅女士表示，康復後體能直線下降，「吸塵機都拎唔起，企5分鐘已經要坐低，醫生甚至說我的康復情況較同齡人差」，自從參與訓練後，體能及多年失眠問題得到改善，今年2月再感染Omicron變種病毒，亦只有流鼻水、肚瀉等輕症，確診後居家隔離4天便痊癒了。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜