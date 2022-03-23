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【高處墮下】旺角老翁疑墮樓　送院搶救後不治

社會 13:02 2022/03/23

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（曾秋文攝）

旺角發生有人墮樓，有老翁懷疑從天台墮下，送院後證實死亡。

事發在通菜街20號一個大廈簷篷外，警方今日（23日）早上7時許接報，指一名老翁危坐在大廈簷篷外，唯警方及消防到場前，老翁已躍下倒卧馬路邊，救護員立即把傷者送院搶救，惜老翁最終不治，地上遺下大灘血跡。

警方經初步調查，相信男子從上址天台墮下，其後檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文

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