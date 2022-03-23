【臨時失業支援】臨時失業支援1萬元即日起可申請　一文看清申請資格及步驟

▲ （馮漢柱攝）

港府早前公布將為短暫失業合資格人士提供臨時失業支援，一筆過發放1萬元，共涉款30億元，料將惠及30萬短期失業人士。計劃無論是全職、兼職、自僱都可申請，受惠人士包括現受僱於被勒令關閉的處所，包括美容院、健身中心、或經營受限制的餐飲處所，因而被僱主要求短暫停工、放無薪假、留職無薪的僱員都可提出申請。即看：【下一頁】

臨時失業支援今日（23日）起至4月12日接受申請，申請人須連續失業30天，或受僱於防疫規例影響的處所而要停工30天，亦須持香港身份證，在去年10月1日或之前年滿18歲，並於去年10月至12月期間至少一個月在港工作，涵蓋受僱、兼職及自僱人士，月薪2700至30000元。

港府發布影片提醒市民，有意申請的手續及注意事項，申請人申請前需要準備香港身分證、失業證明文件例如解僱信、離職金記錄等，亦要作出相關聲明，包括沒有領取綜緩、沒有受惠於第六輪防疫抗疫基金相關措施。

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此外，申請表亦要填寫個人資料包括姓名、身分證號碼、出身日期、手提電話號碼、居住區域等。有關申請亦要求填寫工作收入包括在2021年10月至12月期間收入是否有記錄在強積金計劃中。當局指會直接取得強積金計劃下的工作收入，無需提交收入證明。

當局指，大部份人在2020年都曾申請「現金發放計劃」，資助會預設發放在當時登記的銀行帳戶，如沒有登記或帳號不再適用需要提供另一銀行帳戶資料，並提醒市民在提交申請書前要作最後檢視，成功提交申請後頁面會顯示申請編號。

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記者：郭詩詩