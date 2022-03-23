【媽媽的神奇小子】梁仲恆憶親人患癌經過　呼籲關注BRCA基因突變

▲ 梁仲恆演出健康短片。

憑電影《媽媽的神奇小子》獲得兩項電影金像奬提名的演藝新星梁仲恆，早前首次擔綱演出癌症健康教育短片《碰上他與她》，呼籲大眾關注BRCA基因突變，而高風險人士應盡早接受BRCA基因測試，以了解健康管理或治療的選擇。

在癌症健康教育短片《碰上他與她》中，梁仲恆飾演一名活潑開朗的小伙子，自小喜歡與婆婆及父母一起麻雀耍樂，及後卻發現遺傳了BRCA基因突變，顯示他日後患上癌症的機會較別人高，令他非常愕然。不過，他仍積極行動面對，貫徹「心態決定境界」的宗旨，繼續活出精彩人生。

▲ 以打麻將為主題。

這齣癌症健康教育短片以打牌作比喻，碰巧梁仲恆也懂得打牌，在拍攝現場不禁手癢，不時把玩牌子，尤其覺得為拍攝而特別製作的「四筒」吊飾甚有意思。

原來這隻「四筒」除了代表一家四口，還代表BRCA基因突變可以如牌子般，由上一代傳給下一代，並會增加患上乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌等四類癌症的機會。

梁仲恆記得小時候有一位親戚患有癌症，令他目睹癌症對患者及患者的家人都帶來不少衝擊，故此呼籲大眾關注BRCA基因突變：「透過這次拍攝工作後，我才知道男士和女士都有機會踫上BRCA基因突變，並會增加癌症風險。故此如屬高風險人士，即患有乳癌、前列腺癌、卵巢癌或胰臟癌，或家人帶有BRCA基因突變，應接受BRCA基因檢測，以及早應對。

他最近也獲得香港電影金像獎最佳新演員及最佳男主角兩項提名，也教他非常開心：「參與香港電影金像獎是我自小的夢想，獲得提名已代表一種肯定，所以無論獲獎與否已不重要。

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