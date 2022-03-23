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【芬蘭潮什麼】一步之遙由芬蘭行去瑞典　梁芷珮教用一張機票窮遊數個國家

娛樂 13:26 2022/03/23

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《芬蘭潮什麼》

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，今次再獻新猷，全新系列一連六集的《芬蘭潮什麼》將於本周四（24日）晚首播。為幫忙大家解決疫情期間「堆壓」多時的旅行欲，Christy繼續帶大家眼睛去旅行，繼上年冰島之旅後再踏足鄰近的芬蘭，更只靠一張機票沿住芬蘭玩足幾個國家！

今輯首站會先去芬蘭北部的拉普蘭區，玩盡聖誕老人村並入住附近的酒店捕捉極光；第二站，會由芬蘭「行」去瑞典，而且全程快到不敢相信；第三站，Christy會坐豪華郵輪去東歐的愛沙尼亞，參觀世界文化遺產舊城區；最後一站則會返回芬蘭的周邊城市，體驗當地人最愛的本地遊。

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首集Christy先走訪芬蘭拉普蘭區的聖誕老人村，並專誠設計了為期「3日2夜」的懶人包，教大家如何盡情玩轉聖誕老人村及周邊配套。她除了開心Share 主題公園Santa Park至潮至好玩指南外，還特地走訪聖誕老人辦公室。

特別的是，在主題公園中，大家可近距離接觸聖誕老人，更能隨意對話，聖誕老人會䀆力回答所有問題，可愛度及搞怪度均令Christy大為驚喜。另外還走訪了聖誕老人村附近的「平靚正」極光酒店，並在零下10度的氣溫下，穿上重裝備浸在冰水上尋找極光，雖然Christy已非首次作相關體驗，但仍大呼非常過癮。

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【冰島潮什麼】梁芷珮冰島浸溫泉展好身段　Christy玩滑翔傘嚇到喊

第二集重點內容，則在充滿治癒感的小動物上。Christy除了做狗義工照顧可愛又溫順的Husky外，更大玩大家可能聞所未聞的動物版密室逃脫，在不斷解謎的同時，亦可順道享受被眾多小動物包圍的滋味。另外，她還帶大家去到芬蘭與瑞典的交界，示範如何以「一步之遙」由一個國家踏足另一個國家，非常特別。

撰文 : TOPick柴犬出動

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