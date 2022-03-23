【澳門疫情】34歲澳門居民香港回澳後複檢確診　持有24小時內核酸檢測陰性證明

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澳門應變協調中心今日（23日）表示，1名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，被判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

當地指，該名人士是由香港回澳的34歲女性澳門居民，共接種3劑復必泰疫苗，本月21日由香港乘坐金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果為不確定，昨日複檢後，核酸檢測結果為陽性，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

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責任編輯：余思嵐