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【高處墮下】香港仔男子從高處墮下搶救後不治　疑與財務狀況有關

社會 13:18 2022/03/23

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香港仔男子從高處墮下搶救後不治，疑因財務狀況有關。（曾秋文攝）

香港仔華富邨華美樓發生墮樓事件，今日（23日）上午11時許1名年約50多歲男子被發現倒臥華美樓近後梯路邊地上，救護員接報到場發現男子昏迷不醒，送往瑪麗醫院搶救，可惜最後證實不治。

警員到場調查後，在大廈18樓天台尋獲懷疑遺書，內容與財務狀況有關，並聲稱對不起母親及希望她好好照顧自己，警方仍然調查事件，相信死者並不是上址大廈住客。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文

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