【高處墮下】香港仔男子從高處墮下搶救後不治　疑與財務狀況有關

▲ 香港仔男子從高處墮下搶救後不治，疑因財務狀況有關。（曾秋文攝）

香港仔華富邨華美樓發生墮樓事件，今日（23日）上午11時許1名年約50多歲男子被發現倒臥華美樓近後梯路邊地上，救護員接報到場發現男子昏迷不醒，送往瑪麗醫院搶救，可惜最後證實不治。

警員到場調查後，在大廈18樓天台尋獲懷疑遺書，內容與財務狀況有關，並聲稱對不起母親及希望她好好照顧自己，警方仍然調查事件，相信死者並不是上址大廈住客。

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記者：曾秋文