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【外賣優惠】米芝蓮一星餐廳ANDO外賣自取 訂購滿額可獲九折優惠【內附連結】

休閒消費 15:21 2022/03/23

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摩登便當盒定價每位$888。(圖片由餐廳提供)

由米芝蓮阿根廷大廚Agustin Balbi主理的創新西班牙x日本餐廳ANDŌ，開業半年即獲頒米芝蓮一星榮譽，到翌年繼續勇奪一星殊榮。在疫情下，餐廳更推出全新的ANDŌ at Home美食自取外賣服務，即使安坐家中，亦能品嘗到大廚炮製的得獎星級佳餚。

光看大廚Agustin Balbi的來頭已經十足，擅於以極具個人特色的烹調手法，將西班牙與日本料理融會貫通。他除了於全球廚師大獎《Best Chef Awards 2021》中成為全香港最佳廚師第二位，更是全亞洲首位獲米芝蓮殊榮的阿根廷廚師。

出自他手的美食，自然有質素保證，這次外賣美食包括了餐廳著名的藍龍蝦海鮮燉飯，正是以日本北海道夢美人香米配法國Brittany藍龍蝦，加上西班牙風乾牛肉，以及用上以新鮮歐芹和雪蟹製成湯底，份量足夠兩至三人享用。外賣時會備有陶瓷鍋及底座，確保在家中品嘗時，依然能享受到最佳的星級水準。

藍龍蝦燉飯套餐$1,488，適合二至三人一同品嚐。(圖片由餐廳提供)

若在家中用餐，仍想細味由前菜、主菜到甜品的完整多道菜晚餐體驗。餐廳亦有別具創意的摩登便當盒供應。便當頂層為一系列精緻前菜，包括醃漬鰤魚、蝦肉配秘魯香辣aji amarillo黃椒醬；主菜為熊本和牛配焦香洋蔥、日本雞蛋、拌飯素及牛肉醬；而壓軸的甜品則包括阿根廷經典焦糖牛奶餅乾 dulce de leche、日本金橘、柚子啫喱及西柚薄荷慕斯。

透過JIA Everywhere可即日預訂ANDŌ at Home餐飲體驗，訂購美食外賣自取即享15%折扣，而訂購外送服務滿$800，可享10%折扣價惠。

記者︰劉妙賢

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