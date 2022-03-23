【打擊毒品】50歲男子涉販毒被捕　警方於其住所檢約253克冰毒

▲ 一名50歲男子涉嫌「販毒」被捕。（警方圖片）

警方昨日（22日）於將軍澳展開打擊毒品行動，拘捕一名50歲男子，在其住所檢獲共約253克冰毒。

將軍澳警區特別職務隊探員昨晚於牛頭角宜安街截查1名形跡可疑男子，其後搜查他位於荃灣青山公路荃灣段的住所，檢獲共約253克冰毒及一批毒品包裝工具，行動中檢獲的毒品市值約14.8萬元。

經初步調查，該名姓黃的50歲男子涉嫌「販毒」被捕，現在被扣留調查，案件交由將軍澳警區特別職務隊跟進。

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記者：曾秋文