【Chill Club】公布年度新入獎圍名單　呂爵安再度決戰MC張天賦

▲ 「CHILL CLUB年度新⼈」入圍名單。

ViuTV舉辦音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

ViuTV將於網上直播公布各獎項的入圍資格及入圍名單，率先公布「CHILL CLUB年度新人」提名。

「CHILL CLUB年度新人」入圍資格：

於2021年3月7日至2022年2月27日期間的52周內，其歌曲MV曾於《CHILL CLUB推介》節目內播出，或曾於節目《CHILL CLUB推介榜》上榜的新歌手。

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投票時段：

投票時段：於2022年4月11日至2022年4月17日期間，參與投票者可在投票時段內從入圍名單中順序投選心目中的3位歌手，獲投票第1位的歌手可獲3分；第2位可獲2分；而第3位可獲1分。投票者只可以投票1次，亦不可重覆投選同一位歌手。

「Chill Club 年度新⼈」入圍名單包括（排名不分先後）：

1 石山街

2 MC $oHo & KidNey

3 Fatboy

4 Gareth. T

5 張蔓姿

6 MC 張天賦

7 Edan 呂爵安

8 Mike 曾比特

9 ANSONBEAN

10 Lokman 楊樂文

11 P1X3L

12 Kerryta

13 193

14 區子琳

15 Manson 張進翹

16 Gary 趙浚承

17 藍杰

18 Mark 戴晉揚

19 Canband

20 Eagle 陳天翱

21 力臻

22 李妍

23 Ah Hei

24 谷旻

25 Edward 黎啟峰

26 高暉