【樂壇天后】鄭秀文挑戰估歌仔難度遊戲　25年前舊作被原唱者讚好

▲ 鄭秀文挑戰估歌挑戰.

天后鄭秀文（Sammi）最近推出《LISTEN TO MI BIRTHDAY GIG》音樂會Blu-ray，成為「香港唱片商會銷量榜」連續三星期冠軍，日前她在Facebook出帖：「多謝大家。無言感激」

這次生日音樂會中，她重唱1997年的作品《隔著玻璃》，並收錄在這張影碟內。歌曲英文版《Invisible War》原唱者兼作曲人Julia Fordham ，昨日在Sammi 的帖下留言讚好，表示：「Thank you Sammi for singing my song Invisible War/Ge She Bo Li. Your Voice is so beautiful. Love and thanks, Julia Fordham x」Juila大意是讚鄭秀文歌聲動聽，非常感謝她的重新演繹。

▲ 25年前舊作被原唱讚好。

而Sammi在此帖下留言回謝Julia：「Thank you Thank you Julia. Your song is soooo beautiful . And your voice is truly amazing. And it’s my honor to be able to cover your song. Thank you Julia. Your message make my day.」表示十分榮幸重唱這歌，也大讚對方歌藝出色。

另外，Sammi 最近接受Highlighter_Channel邀請訪問和玩遊戲，首項挑戰是「估歌仔」，聽到自己的歌曲被倒帶兼變調後，Sammi哈哈大笑。

▲ Sammi玩估歌仔。

第一題是首本名曲《叮噹》，音樂響起不用兩秒，她立即知道答案，非常犀利，還得戚笑指題目太簡單。

不過之後《螢》、《萬物有時》和《終身美麗》等多首金曲，難度升級，她開始感到挑戰，笑言：「哈哈哈，好難呀！搞到我首歌好高級，好似法文歌，好似好神聖，會發光咁呀！」

結果在同場工作人員合力下，Sammi全部答對，順利過關。之後還有不同挑戰和深情訪問，她還分享這一年成為「暫托貓家庭」的喜樂，將於Highlighter_Channel平台登場。

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