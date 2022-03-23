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【特首答問】林鄭月娥稱本周見業界　或微調保就業計劃才交付立法會

政治 15:13 2022/03/23

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林鄭月娥以視像方式出席特首答問會。（立法會會議截圖）

特首林鄭月娥今日出席特首答問會。她表示，新一輪保就業計劃參考了前年推出時的意見，所以今次有所剔除，但有關方案仍未遞交立法會，本周會與業界見面，再考慮議員意見，或會有所微調，才交付立法會財務委員會審議。

林鄭月娥表示，保就業計劃參考了意見，無受影響不應接受申請，大型企業也沒理由支有工資補貼，所以才有所剔除，至於速遞平台，包括物流、送餐平台，如員工只有50人，是屬於中小企就合資格申請，因大型公司整體業務不錯，理應可自行處理。

她又表示，港府在抗疫的同時關心打工仔福祉，臨時失業支援儘量寬鬆處理，一些表列處所如果停業，員工都可受惠，但每套計劃都難全面做到百分百覆蓋，政府會儘量將涵蓋面做得最闊，而港府有恆常的計劃，如在職家庭津貼的工時門檻已大幅下降。

她又補充，現時有很多社區隔離設施需要人手，議員如見到開工不足的市民，又願意投入協助抗疫的工作，可以鼓勵他們申請申請短期工作。

工聯會議員黃國指出，打工仔在疫情下，處於水深火熱，雖然政府推出保就業計劃、失業援助金等，但有不少行業被遺留，包括機場、港鐵等機構的保安員和清潔工，希望能夠補漏拾遺。

民建聯議員顏汶羽則指，失業援助金令打工仔看到希望，但開工不足亦不受惠，冀政府能設開工不足計劃，以解市民燃眉之急。

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記者：陳宛彤  陳葆琳

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