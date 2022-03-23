【免費診症】心痛BB染疫發高燒父母徬徨無助 科學家爸爸夥拍醫生免費為確診兒童家庭視像診症
第五波疫情持續，確診者眾多，不少市民染疫後也不知所措。相達生物科技公司創辦人、妥析快速抗原測試劑研發者、香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾發現，疫情期間嬰幼兒確診發高燒時，有父母不敢帶他們去急症室，有的則因家中缺藥而徬徨無助。
他為此感到痛心，認為可多走一步，故聯同合作夥伴提供1500次免費視像會診服務，支援確診兒童及其家庭，並送藥上門，以解燃眉之急，減輕染病家庭的負擔。他透露，服務於今日(23日)中午12時正式推出，首1個小時已有50人預約，佔了每日名額的一半。
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招彥燾在妥析facebook專頁表示，早前獲朋友邀請加入facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」，看到帖文後發現，不少父母在嬰幼兒確診後，也感到徬徨無助。「有啲發到40度又唔敢去A&E，有啲唔識處理，有啲屋企又唔夠藥，睇到每個post個心都好唔舒服。呢件事令我反思，除咗快速測試，我哋係咪應該可以做得更多。每人都要堅持行多一步，個社會先會有希望。」
他指出，是次聯同兩位合作夥伴「Bowtie」及「FindDoc」提供1500次免費視像會診，藥物會有專人安排送上門，服務對象為確診兒童的家庭。他明白1500次未必很多，但已盡力安排最多醫生當值，希望下次可做到更多。
招彥燾：希望令病人安心
招彥燾接受TOPick訪問時表示，企業的宗旨是希望能夠幫助人，幫助香港。目前疫症大規模爆發，不少人「中招」後感到徬徨，作為生產商、開發商也得構想下一步。當加入上述facebook群組後，他發現有不少謠言、錯誤資訊，不少家長對快速測試、確診後的處理方法也有迷思。
有時會『多口』留言解答迷思，嘗試從科學角度解釋。實在看到太多帖文是關於『撲藥』、『中招』後怎麼辦、有沒有醫生介紹、有醫生騙人等。目前情況混亂，並不理想。
作為人父，他明白其他家長的感受，希望在病人驚惶失措時，有醫生「傍住」、處方藥物。
我育有兩名女兒，若她們染疫，我也會很緊張、很徬徨。成年人尚可支撐得住，但若小朋友確診，真的會方寸大亂。在他們徬徨無助時，希望我們團隊能提供處理方法，令他們感覺較安心，至少知道有人支援他們。
招彥燾不諱言，在群組中才切實感受到當前社會狀況，了解到家長的憂慮。他亦難忘一宗個案，有家長帶小朋友接種疫苗不久，為子女做快速測試後呈陽性。
受早前假陽性事件影響，該名家長不確定結果。招彥燾認為，兒童有機會在接種疫苗的場所受感染，故他告訴家長染疫就是染疫，要盡快隔離、治病。他稱：「作為半個快速測試專家，希望提供正確資訊，勿讓家長因錯誤資訊而作錯誤判斷。」
視乎社會反應及需求 不排除延長視像診症服務
招彥燾受訪表示，雖然視像診症服務形式較新，但很多醫生也明白目前情況水深火熱，故很願意參與，找醫生不難。他希望是次這1500個名額能用得其所，若市民反應踴躍、社會需求大，不排除延長服務，或日後變成常規服務，惟屆時未必完全免費。
招彥燾明白，由下決定到真正推出服務，社會狀況、醫院收症情況有所改變，疫情亦有放緩跡象，但他認為視像診症將會是個不可逆轉的大趨勢。
「INDICAID Care視像診症服務」詳情
INDICAID Care視像診症服務由INDICAID妥析贊助，並由保泰人壽及FindDoc提供服務，目前計劃獲得9名醫生支持。
- 診症日期：3月23日至4月14日
- 內容：總共1500次免費普通科醫生視像問診（Zoom），每次包3天基本藥物及送藥上門服務。
- 對象：12歲或以下新冠病毒檢測呈陽性結果的兒童及其家庭
- 名額：每日限100個，每名受惠兒童可連同一名同住並同樣受新冠病毒感染的家人一同求診。
- 診症時間：星期一至五 （公眾假期除外）上午9時至下午6時
- 預約網址：www.indicaid.com/indicaidcare （患者需要提供陽性核酸檢測結果或快速測試結果進行驗證）
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記者：黃泳欣