【免費診症】心痛BB染疫發高燒父母徬徨無助　科學家爸爸夥拍醫生免費為確診兒童家庭視像診症

▲ INDICAID妥析聯同Bowtie及FindDoc為確診兒童家庭提供免費視像診症服務。

第五波疫情持續，確診者眾多，不少市民染疫後也不知所措。相達生物科技公司創辦人、妥析快速抗原測試劑研發者、香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾發現，疫情期間嬰幼兒確診發高燒時，有父母不敢帶他們去急症室，有的則因家中缺藥而徬徨無助。

他為此感到痛心，認為可多走一步，故聯同合作夥伴提供1500次免費視像會診服務，支援確診兒童及其家庭，並送藥上門，以解燃眉之急，減輕染病家庭的負擔。他透露，服務於今日(23日)中午12時正式推出，首1個小時已有50人預約，佔了每日名額的一半。

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招彥燾在妥析facebook專頁表示，早前獲朋友邀請加入facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」，看到帖文後發現，不少父母在嬰幼兒確診後，也感到徬徨無助。「有啲發到40度又唔敢去A&E，有啲唔識處理，有啲屋企又唔夠藥，睇到每個post個心都好唔舒服。呢件事令我反思，除咗快速測試，我哋係咪應該可以做得更多。每人都要堅持行多一步，個社會先會有希望。」

他指出，是次聯同兩位合作夥伴「Bowtie」及「FindDoc」提供1500次免費視像會診，藥物會有專人安排送上門，服務對象為確診兒童的家庭。他明白1500次未必很多，但已盡力安排最多醫生當值，希望下次可做到更多。

▲ 目前有9名醫生參與INDICAID Care視像診症服務，有需要人士可登入網站預約。（indicaidcare網頁截圖）

招彥燾：希望令病人安心

招彥燾接受TOPick訪問時表示，企業的宗旨是希望能夠幫助人，幫助香港。目前疫症大規模爆發，不少人「中招」後感到徬徨，作為生產商、開發商也得構想下一步。當加入上述facebook群組後，他發現有不少謠言、錯誤資訊，不少家長對快速測試、確診後的處理方法也有迷思。

有時會『多口』留言解答迷思，嘗試從科學角度解釋。實在看到太多帖文是關於『撲藥』、『中招』後怎麼辦、有沒有醫生介紹、有醫生騙人等。目前情況混亂，並不理想。

作為人父，他明白其他家長的感受，希望在病人驚惶失措時，有醫生「傍住」、處方藥物。

我育有兩名女兒，若她們染疫，我也會很緊張、很徬徨。成年人尚可支撐得住，但若小朋友確診，真的會方寸大亂。在他們徬徨無助時，希望我們團隊能提供處理方法，令他們感覺較安心，至少知道有人支援他們。

招彥燾不諱言，在群組中才切實感受到當前社會狀況，了解到家長的憂慮。他亦難忘一宗個案，有家長帶小朋友接種疫苗不久，為子女做快速測試後呈陽性。

受早前假陽性事件影響，該名家長不確定結果。招彥燾認為，兒童有機會在接種疫苗的場所受感染，故他告訴家長染疫就是染疫，要盡快隔離、治病。他稱：「作為半個快速測試專家，希望提供正確資訊，勿讓家長因錯誤資訊而作錯誤判斷。」

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視乎社會反應及需求 不排除延長視像診症服務

招彥燾受訪表示，雖然視像診症服務形式較新，但很多醫生也明白目前情況水深火熱，故很願意參與，找醫生不難。他希望是次這1500個名額能用得其所，若市民反應踴躍、社會需求大，不排除延長服務，或日後變成常規服務，惟屆時未必完全免費。

招彥燾明白，由下決定到真正推出服務，社會狀況、醫院收症情況有所改變，疫情亦有放緩跡象，但他認為視像診症將會是個不可逆轉的大趨勢。

「INDICAID Care視像診症服務」詳情

INDICAID Care視像診症服務由INDICAID妥析贊助，並由保泰人壽及FindDoc提供服務，目前計劃獲得9名醫生支持。

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記者：黃泳欣