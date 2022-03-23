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【特首答問】林鄭冀下月20日食肆不區分ABC類　未有通關時間表

政治 14:56 2022/03/23

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥表示，期望在下月20日一併放寬部分處所，例如食肆。她稱，屆時在疫苗通行證下，所有食客和員工均需接種疫苗，似乎不再如以往逐步按照接種情況，區分A、B、C類餐廳。她期望全城努力，在下月20日後按3個月分三階段放寬。

通關必須有條件，香港於去年12月已差不多達致通關條件，當本港疫情穩定，港府會按經過內地評估的條件通關，惟暫未有逐步實施的時間表。

林鄭今日以遙距方式出席立法會答問大會，有議員關注香港與內地通關的時間表。林鄭說，暫未知疫情何時可以獲得控制及達致「清零」，但強調需要大家努力。她又引述內地援港專家梁萬年所指，本港暫時沒有進行全民核酸檢測時機，但可以大力推廣市民進行核酸檢測。

林鄭又提及，自從今年1月爆發第五波疫情，她收到55封來自議員的信件，她感謝議員提供意見，港府亦已採納部份提議，包括引用《緊急法》推行抗疫工作。她指，《緊急法》原意用以推行中央援港的抗疫工作，但並無阻止在其他方法應用，強調有法必用，若港府在進行抗疫工作的期間，被現行法規限制及阻礙，亦會引用《緊急法》提供法律基礎抗疫。

特首早前會同行政會議通過《緊急法》，為政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎。

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記者：陳葆琳

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