  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 16:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】Chantel姚焯菲曾有選美夢　Yumi鍾柔美獲親朋支持選港姐

娛樂 15:03 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

JW、Chantel、Yumi、Windy一同參與網上音樂會。

《聲夢傳奇》導師王灝兒（JW）聯同聲夢學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）在昨晚（2月22日）一起舉行網上音樂會Concert Watch From Home。

4人分別獨唱、合唱，相信一眾樂迷也聽得滿足，當中也有精彩畫面，就是JW介紹After Class成員Chantel、Yumi、Windy出場時，伍仲衡彈奏香港小姐音樂！

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

Chantel＋Yumi有選美夢 

Chantel在港姐音樂伴奏出場時，忍不住笑的之餘也有做模仿港姐的揮手動作，Yumi、Windy也相當配合地揮手。 

提到參加香港小姐，Chantel稱自己小時候都曾經想過參選，但長大後就覺得自己不太適合。而樣貌標緻兼被稱為「小鍾嘉欣」的Yumi就表示，自己從小已想參選港姐，身邊人也支持她於18歲便馬上參加。

究竟Yumi是否真的會在3年後參加，再於另一個舞台展現自己？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Windy接棒出單曲 

至於同場的另一位After Class成員詹天文（Windy）就帶來好消息，她在與網民互動的環節時透露自己已收到歌曲demo，預告自己也快將推出單曲！ 

這也即是她繼炎明熹（Gigi）、Chantel、Yumi、冼靖峰（Archie）後，成為第五位推出個人單曲的聲夢學員，與Yumi、Archie一同加入競逐今年的樂壇新人獎項。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙
18:51 2022/02/10
【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要【有片】
18:32 2021/09/08
【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要【有片】
【聲夢傳奇X青春本我】鍾柔美單飛推快歌　15歲Yumi獲力捧做跳唱天后
12:39 2022/02/06
【聲夢傳奇X青春本我】鍾柔美單飛推快歌　15歲Yumi獲力捧做跳唱天后
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅
10:48 2022/02/25
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
14:02 2022/03/02
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞

你可能感興趣

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙
18:51 2022/02/10
【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
姚焯菲 鍾柔美 詹天文 王灝兒 娛樂人物職業 歌手 香港小姐 聲夢傳奇 音樂會 娛樂行業

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
18:01 2022/03/22
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主