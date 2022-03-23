【聲夢傳奇】Chantel姚焯菲曾有選美夢　Yumi鍾柔美獲親朋支持選港姐

▲ JW、Chantel、Yumi、Windy一同參與網上音樂會。

《聲夢傳奇》導師王灝兒（JW）聯同聲夢學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）在昨晚（2月22日）一起舉行網上音樂會Concert Watch From Home。

4人分別獨唱、合唱，相信一眾樂迷也聽得滿足，當中也有精彩畫面，就是JW介紹After Class成員Chantel、Yumi、Windy出場時，伍仲衡彈奏香港小姐音樂！

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Chantel＋Yumi有選美夢

Chantel在港姐音樂伴奏出場時，忍不住笑的之餘也有做模仿港姐的揮手動作，Yumi、Windy也相當配合地揮手。

提到參加香港小姐，Chantel稱自己小時候都曾經想過參選，但長大後就覺得自己不太適合。而樣貌標緻兼被稱為「小鍾嘉欣」的Yumi就表示，自己從小已想參選港姐，身邊人也支持她於18歲便馬上參加。

究竟Yumi是否真的會在3年後參加，再於另一個舞台展現自己？

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Windy接棒出單曲

至於同場的另一位After Class成員詹天文（Windy）就帶來好消息，她在與網民互動的環節時透露自己已收到歌曲demo，預告自己也快將推出單曲！

這也即是她繼炎明熹（Gigi）、Chantel、Yumi、冼靖峰（Archie）後，成為第五位推出個人單曲的聲夢學員，與Yumi、Archie一同加入競逐今年的樂壇新人獎項。

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