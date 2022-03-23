【特首答問】議員提出「安心出行」實名制　林鄭承認無法採用內地做法　但不代表不會做

▲ 本港第五波疫情嚴峻，市民排隊做檢測。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥指，「安心出行」配以疫苗通行證，本身已擔負起實名的作用，有助日後進行密切接觸者的追蹤工作。她承認，本港一些基礎建設無法採用內地高效做法，如健康碼，但並不代表不會做，而是需要時間。

林鄭今日以遙距方式出席立法會答問大會。新民黨立法會議員容海恩在會上提出「安心出行」實名制，並提出以內地健康碼作為藍本。林鄭表示，不得不承認，特區有些基礎建設，無辦法採用內地很高效的做法，稱有關系統不是一朝一夕可以建立起來的，亦要視市民接受程度。

她說，若想讓手機程式更好地發揮其作用，亦要視乎該地方有何手機使用的制度，而本港剛剛才通過電話卡實名制，方能掌握後台數據進行其他工作。林鄭強調，今日做不到，並不是抗拒去做，只要對抗疫有效果，在法律基礎上可以做，便會爭取去做。

選委界議員簡慧敏關注，政府如何應用好大數據手段進行抗疫工作，以及用好「安心出行」的追蹤功能。林鄭指，大數據要有基礎，須要有專業人士去研究背後是否有基建進行相關工作。

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記者：陳葆琳