【DSE2022】林鄭：現時感染人數多、分散　難以如去年般安排隔離考生集中考試

▲ 中學文憑試即將於4月20日開考。（資料圖片)

中學文憑試即將於4月20日開考，特首林鄭月娥指，教育局正研究假如考生應考當日快速測試呈陽性，能否繼續應考。她說，由於現時感染人數多，個案分散，難以如去年般，安排被列密切接觸者或隔離中的學生，集中在隔離設施內考試，現時當局正商討及聆聽不同意見，如何以最安全、最兼顧到應考學生的利益方法安排。

另外，立法會議員張欣宇關注，復課後如何確保小朋友不會受感染。林鄭指，復課後要做好所有防護措施，小朋友及家長亦要做好個人衛生，至於若有學童不幸感染，如何為他們治療，醫院管理局會做好部署工作。她強調，3歲以上小朋友一定要打針，呼籲3至11歲的小朋友在未來兩星期盡快打針。

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記者：陳葆琳