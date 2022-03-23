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【疫下爸媽】家長認定孩子戴口罩上網課淒慘　醫生媽媽教路正面抗疫多陪伴更幸福

育兒經 15:23 2022/03/23

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醫生媽媽許嫣認為家長不要發放負能量，小朋友想法不一定跟大人所想一樣。

有些家長，總要覺得自己的孩子「很慘」。戴口罩、上網課、社交距離、沒得上街、不能去遊樂場……家長反覆強調：這一代的孩子很慘、很可憐、沒有童年、畸形、不正常。

我的兩個女兒，卻沒有覺得自己很慘。回校上實體課時，固然十分高興；即使要留家上網課、或者突然「提早暑假」，也沒有感到特別遺憾。在家裏玩遊戲、看電視、看書，優哉遊哉，享受當下。

事實上，她們比之前感到更幸福快樂。因為疫情這些日子，我和丈夫沒有應酬，晚晚留在家裏，有更多時間陪伴她們。

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我的一些朋友，也分享了正面的改變，例如：「陪上網課，可以知道小孩在學甚麼。」「暫停了興趣班，反而會一心一意玩耍、講無聊事，感覺更親密。」「起初我也擔心我家的三兄弟很悶，可是見他們玩夾band、搞話劇、做蛋糕，快活得很，簡直像大肆慶祝。」「因為這兩年在家工作，與兒子相處的時間增多，感恩能夠在他十歲前全程陪伴。」「兒子已開始長大，會跟我討論他喜歡的書；從他的角度看世界，是不一樣的風景！」大家都發現，孩子的適應能力，比成年人好得多了。

這不是「苦中作樂」。對於孩子，根本就沒覺得苦；有的，只是某些家長硬銷給他們的苦澀感。很多事情，說得多就會變成真的了；所以作為父母，真的不要亂說話，像：「可以把正常的童年還給他們嗎？」「孩子困在家裏，一定會抑鬱成疾。」「怎麼連網課都不能上？政策犧牲了小孩，真殘忍！」「連新鮮蔬菜都吃不到，香港人究竟做錯了甚麼？」

抱怨、批評、指摘、自傷自憐，好像已成為潮流；任何不滿與諷刺，若表達得不夠快、不夠狠毒，就好像吃虧了似的。孩子擁有「負能量父母」，雖然長大後未必會心理變態，但至少在此時此刻，可能就像他們父母叨叨念念般「很慘」，感受不到童年的快樂。

全文刊於《經濟日報》，原題為「為甚麼要覺得孩子很慘？」

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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