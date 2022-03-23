【洗黑錢】2名海外男子墮騙損失逾3千萬元　警方拘捕3名本地女子

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警方今日（23日）表示，拘捕3人，涉嫌洗黑錢，涉案金額分別為2200萬港元及1300萬港元。

葵青警區科技罪案組人員指，早前接獲2名身處美國及新加坡的男子舉報2宗案件，分別涉及網上情緣騙案及假冒公安騙案，經深入調查後，於本月21及昨日南區、葵青區及觀塘區拘捕3名本地女子，年齡介乎21至45歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。人員亦檢獲手機及銀行提款卡等證物，亦凍結其銀行戶口共約630萬元。

警方重申洗黑錢乃嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

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責任編輯：余思嵐