【暫緩追租】立法會首、二讀暫緩追租條例草案　陳茂波：已作5項修訂平衡租戶和受影響業主

▲ 財政司司長陳茂波。（立法會直播截圖）

有關暫緩追租3個月的條例草案，今日在立法會首讀及二讀。財政司司長陳茂波表示，今次安排是非常時期的非常措施，聽取各方意見後已作5項修訂，在租戶和受影響業主間取得平衡。

陳茂波強調，今次措施不會剝奪業主收取租金的權利，亦不會解除租戶繳付租金的責任，只是短暫延遲業主對未能繳付租金的租戶，採取某些行動。他續指，經優化的立法建議已在為指定行業的商業租戶提供所需保護，以及在回應受影響的業主所提出的合理關注之間，取得適當平衡。

經修訂後的條例草案，清楚列明「保護期」是由法例生效起計的3個月，刪去預算案建議可延長3個月的選項；同時訂明若業主與租戶如在「保護期」內，已就租金達成新協議，暫緩措施將不適用於該協議；受影響物業的業主亦可提出，延期繳付須繳付的差餉及地租，並無須支付附加費或利息。

另外，對於依賴租金收入維生的業主，政府會透過「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，提供相等於3個月租金的免息墊支貸款，上限為10萬元。金管局亦會為銀行提供指引，說明如何彈性處理業主因租金收入減少，導致令其還款能力受影響的情況，以及如何透過「預先批核還息不還本」等計劃，為有關業主借款人提供適當支援。

陳茂波坦言，第5波疫情規模和嚴重程度前所未見，對很多行業造成休克式衝擊，政府要採取措施保護經濟的元氣，特別是防止出現大規模的中小企倒閉潮，造成大量失業，導致社會不穩。他強調，穩住中小企是穩住經濟元氣和韌性的關鍵，亦有利於日後經濟的及早恢復，期望條例草案能早日獲得通過並落實執行。

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記者：胡偉明