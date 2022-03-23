【幸福肥】靚女老婆結婚4年暴肥77磅　老公不嫌棄︰好似娶了兩個人

▲ 有人妻結婚4年後，暴肥了約77磅。

有說結婚的二人會愈來愈有夫妻相，不過萬一另一半婚後走樣，又是否可以全然接受。近日內地一名人夫以影片分享，妻子結婚4年前後的變化，原本身材窈窕的她胖了逾35公斤（約77磅）。他並非嫌疑棄妻子，還笑言感覺像娶了兩個人。

綜合內地傳媒報道，近日遼寧瀋陽一名丁姓男子，在網上分享妻子結婚前後的舞姿影片，引起網民熱議，焦點落在丁男妻子身型的巨大變化。從影可見，開首是一名窈窕女子在跳韓風舞蹈，她的妝容亮麗，舞姿曼妙。

可是之後轉到現在身材發胖的妻子，她穿上卡通家居服，在家裡跳舞的畫面，落差頗大，很難相信她們是同一人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片︰

婚前窈窕 婚後走樣

丁男接受當地傳媒訪問時表示，妻子屬於易胖體質，結婚前還能控制飲食，可是婚後卻「自我放棄」。在影片中可見妻子婚前的樣子，他形容對方「多才多藝、窈窕美麗」。不過，二人結婚4年後，妻子胖了超過35公斤（約77磅），她發胖後最大的變化是︰

衣服穿不進去，首飾也戴不進去，走路還有點橫晃。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他補充，妻子婚後兩年還未發胖，只是後來兩年就胖起來。他從沒有嫌棄妻子，但為了妻子的身體健康著想，現在開始帶著她慢慢減肥，還笑說︰

現在的日子比以前有趣多了，感覺花了一份錢娶了兩個老婆。

夫妻結婚4年依舊恩愛

影片中有夫妻的溫馨互動，二人依然甜蜜，其中丁男抱起妻子有點吃力，就改由妻子來揹他。網民留言表示，妻子是名副其實的「幸福肥」、「胖後自帶喜感」，也為夫妻恩愛感到高興，「兩個人也太開心了吧」、「男的心疼老婆，寵妻狂魔」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳