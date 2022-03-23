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【企圖自殺】長洲東堤小築兩男子疑燒炭　當場證實死亡

社會 15:02 2022/03/23

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（資料圖片）

長洲懷疑發生自殺案。有2名男子懷疑燒炭，當場證實死亡。

事發在東堤路東堤小築內，警方今日（23日）下午1時38分接報，指有2名男子懷疑燒炭，陷入昏迷，警方及救護員趕至現場，當場證實已死亡。警方稱燒炭原因有待調查。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：余思嵐

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