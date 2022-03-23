【自殺案】長洲東堤小築兩男子疑燒炭身亡　警方未有檢獲遺書

▲ 長洲東堤小築發生命案。

長洲東堤小築發生命案。兩名年約50歲男子身亡。

事發今日（23日）下午1時許，警方接報，有渡假屋職員發現一個房間的住客未有退房，於是到其租住房間，以後備鎖匙打開房門查看，赫見2名男子倒臥屋內，昏迷不醒，身旁有一盤燒過的炭，慌忙報警求救。

警方及救護員到場，證實2人均已氣絕，2人年齡約50歲，沒有檢獲遺書，相信其中一人租住後相約另一人到來，雙雙燒炭自殺，警方現正調查2人關係及尋死原因，並在附近店舖翻查閉路電視。

▲ 警方於附近店舖翻查閉路電視。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文、余思嵐