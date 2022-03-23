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【良辰吉時】大導侯孝賢監製黑色懸疑喜劇劇集　影后張艾嘉與金馬影帝李康生大鬥演技

娛樂 15:32 2022/03/23

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《良辰吉時》

今年度HBOAsia首炮原創黑色懸疑喜劇劇集《良辰吉時》，由拍攝《悲情城市》及《刺客聶隱娘》等享譽國際影壇的台灣名導侯孝賢任總監製，集合金馬及香港電影金像獎影后張艾嘉、金馬影帝李康生、楊祐寧、黃仲崑、吳大維、段鈞豪等多名演員演出。

劇集將於3月27日在HBO（115台）及Now TV HBO GO自選服務首播兩集。

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【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女

《良辰吉時》的故事講述吳月女（張艾嘉飾）居住的太平市接連發生了多件詭譎懸疑及荒誕的死亡事件，虛實交錯的奇幻故事由此展開。

劇集故事主題非常新鮮，是台劇少有觸碰的黑色懸疑喜劇，而每集故事皆可獨立來看，但原來全劇架構在多重平行時空裏，幾乎每位演員都在7集當中分飾不同角色。

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導演黃熙跟台灣傳媒表示：「每個人不論做任何事，都希望當下是個『良辰吉時』，但究竟這個良辰吉時是誰在操控？還是這個操控的人隨時都以不同的樣貌穿梭在我們的生活中，扮演著彼此生命中的過客？」

希望觀眾能透過黑色詭異的幽默，對體驗人生有不同感受。

撰文 : TOPick柴犬出動

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