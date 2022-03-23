【靚太安樂窩】醫生媽媽繪畫施工圖度尺設計　銀湖天峰型格廚房6門雪櫃

▲ Nelson及Cassandra為了有較大空間，買入銀湖天峰單位，以自然設計為主。

男屋主Nelson及女屋主Cassandra為了有更寬敞空間，方便上班，以1445萬元「樓換樓」方式買入銀湖天峰887呎單位，三房半加工人房，最後以全爆形式裝修單位。為了可以擺脫沉悶，擴大公共空間讓家人朋友可以舒適相聚，在設計上避免過量裝飾，以自然為主作設計。

單位用上不同色調的白色及淺灰色，女屋主Cassandra指裝修過程都是邊學邊做，他們既要照顧初生嬰兒，還要花時間到處搜羅性價比高的建材，Cassandra坦言十分疲累。

自己設計整間屋的裝修，全是親手挑選設計，全都是心血。

▲ Cassandra 親自繪畫的設計圖。（受訪者提供）

單位的施工圖，尺寸及配色選材一切都是由Cassandra一人計算及畫圖，為了要掌握清楚每個位置的大小，每次都要親身度尺覆尺「連廚房的施工圖也是自己繪畫，幾乎隔天就要上裝修單位跟進進度，以防溝通有誤、出錯而要重做。」

在客廳部份，Cassandra劃分了電視廳及沙發區，當中還有幼兒圍欄供小朋友使用的玩樂場地。由於Nelson與Cassandra喜歡跳舞，希望女兒長大後有一個跳舞廳可以練習跳舞，故此在飯廳位置安裝了三片落地全身鏡，設計出跳舞空間。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

主人房方面，他們特意訂造了入牆衣櫃及地台床，因為入牆櫃容量比較大，可以收納全家人冬夏季的衣服及被鋪。夫婦二人喜愛閱讀，書房則正好完美收納大量書藉。

廚房設計方面，男屋主Nelson要求「廚房要型」，「要放一個6門雪櫃」，因此Cassandra在配色上選擇了黃色為主色，再加上6門雪櫃，足以存放各類材料，適合喜歡下廚的兩位。

最新影片

廁所以灰色作主色，配以灰色掃口粉及黑色的膠邊，令廁所有歷久彌新的感覺。長輩房及嬰兒房間則以基本裝修為主，Cassandra希望留白，小朋友可與家居共同成長而改變設計。

工程詳情：

裝修時間：6個月，總裝修設計費用約52萬，當中包括全爆、裝修工費、泥水電工、油漆木工工程、訂造入牆櫃及床等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文