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【5區污水陽性】北區、元朗多個屋苑派快測包　涉嘉湖山莊、黃埔花園等

社會 15:12 2022/03/23

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北區、元朗多個屋苑派快測包，涉嘉湖山莊、黃埔花園等。（資料圖片）

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

  • 觀塘區 — 寶達邨、德田邨及平田邨
  • 北區 — 華明邨
  • 葵青區 — 葵芳邨、葵盛西邨、葵聯邨及葵翠邨
  • 元朗區 — 天盛苑、洪福邨及嘉湖山莊樂湖居
  • 九龍城區 — 黃埔花園翠楊苑及金柏苑

當區的民政事務處將會由明日（24日）起陸續向以下地點約16萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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責任編輯：李榮忠

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