【第五波疫情】今日新增12,240宗確診及陽性個案　第5波至今已逾107.5萬人感染【不斷更新】

▲ 本港今日新增12,240宗感染病例。

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午（23日）出席疫情記者會。

【16:47】

徐樂堅表示現時個案數目多，難每個做全追蹤，但可以在呈報平台中看到部分資料，包括家庭成員及工作等，以更快得知是否在某些地區有大爆發。

死亡率方面，徐樂堅表示根據其他國家的數據Delta的致命率會多，Omicron較少，惟因本港的死亡個案多涉及沒打針的長者，強調當局會就個案再作進一步調查。

至於復課方面，他表示未來每逐步放寬社交距離措施，指現時的確診個案仍是高水平，但已較3月初的高峰為低，強調首階段放寬時主要放寬要戴口罩的地方，當局也會留意放寬後的確診數字。

【16:40】昨再多170名病人離世

李立業表示，過去24小時，再多170名病人離世，介乎29至106歲；另因數據滯後，3月20至21日共35人離世，涉及21男11女。即看：下一頁

【16:35】第五波疫情錄6356宗死亡個案

歐家榮表示，死亡個案方面，本港第五波疫情錄6356宗死亡個案，較昨日是增205宗，死亡率是0.59，當中有7宗是兒童。公共衞生化驗所在297宗死亡個案中發現，24人帶L452R，佔8％、有257宗疑似Omicron；另有16宗仍未找到。

【16:33】今日新增12,240宗感染病例

歐家榮表示，衞生防護中心公布，新增12,240宗感染病例，其中7,990宗是快速檢測陽性個案、4,250宗經核酸檢測確診，今波錄逾107萬宗確診。今日新增的4,250宗核酸檢測確診個案中，有773宗由醫院管理局確診；有234宗由公共衞生化驗所確診；其餘3,223由私人化驗所或者其他化驗所確診。

另外，昨日新增一間院舍確診，涉及一名院友，過去2周新增72間有院舍出現個案。

【16:30】第五波疫情累計107萬宗確診

徐樂堅表示，第五波疫情累計107萬宗確診，3月初是高峰，過去3天是約1.2萬至1.4萬；截至昨日780間院舍有人確診，涉3.4萬個院友、8700名員工，高峰時每日有3000至4000宗減至近日每日約500天。當局指，目標是下月底為所有院友打針，直至接種率達至9成。即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組