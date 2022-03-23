【通車準備】港鐵東鐵綫過海段演習模擬行李冒煙列車失去動力　啓動緊急程序疏散乘客

▲ 東鐵綫過海段完成聯合緊急救援演習。（港鐵提供）

港鐵今日（23日）表示，已於凌晨時分於東鐵綫過海段進行聯合緊急救援演習，以測試列車於發生事故時的各項緊急應變措施及乘客疏散程序。港鐵公司、香港消防處及警務處均有參與是次演習。機電工程署、運輸署及路政署亦有派員到場視察。

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港鐵指，演習模擬一列列車於紅磡站開往新落成的會展站途中，一名乘客的行李突然冒煙，差不多同一時間，列車也湊巧失去動力，並在兩個車站之間的隧道停下。車站即時啓動緊急程序疏散乘客，車上的「乘客」在車站職員的帶領下，迅速從列車安全疏散至路軌，並沿隧道步行至會展站。獲救的「受傷乘客」被帶往安全位置接受治理。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐先生稱，試營運期間，團隊已進行多項不同性質、規模、模擬多種事故場境以及不同參與程度的演習及測試，通車前仍會有更多演習及測試陸續完成，這些準備工作是確保新營運的鐵路與其他鐵路綫一樣，繼續以最高的安全標準為乘客服務。

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責任編輯：余思嵐