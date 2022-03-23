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【天氣預測】天文台加強氣候預報服務　4月起每月發表季度天氣預報

社會 15:25 2022/03/23

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天文台計劃加強氣候預報方面服務。（馮漢柱攝）

香港天文台今日（23日）公布今年最新服務計劃，其中天文台開放日將續以網上形式舉行，天文台亦計劃加強氣候預報方面服務，並透過最新版本的手機應用程式，方便市民掌握降雨資訊及各區天氣。

天文台指，今年將繼續加強各項服務，在氣候預報方面，將由4月起，每月發表未來3個月的季度預報，內容包括該季度平均氣溫和總雨量的等級預報；亦正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，進一步加強預測和向市民發布相關信息，以更好保障公眾安全。

另外，因應疫情最新發展，今年的天文台開放日會繼續以網上形式舉行，「香港天文台開放日2022」網頁將於稍後推出，市民可透過虛擬漫遊和影片遊覽天文台總部。

天文台又說，流動應用程式「我的天文台」今年預計推出新版本，採用更個人化設計的主頁介面，方便用戶隨時掌握降雨資訊及各區天氣。而鑑於酷熱天氣日數和熱夜數目持續上升，天文台將由今年夏季開始，透過推送通知，發出有關持續高溫天氣的「特別天氣提示」。

公眾教育方面，天文台計劃今年推出名為《輻射解碼》的互動電子書，利用資訊圖像和小遊戲，深入淺出介紹輻射的種類、輻射的監測，以及核應急準備和應變等知識。

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責任編輯：黃悅晴

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