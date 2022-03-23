【公務員】華員會去信薪常會、公務員事務局促中止今年調查　利葵燕：今年公務員凍薪是合理做法

▲ 第五波疫情仍持續。（資料圖片）

第五波疫情仍在持續，市面蕭條。華員會早前向公務員薪俸及服務條件常務委員會及公務員事務局發信，認為有必要審時度勢，考慮中止2022年薪酬趨勢調查，認為市場波動大、調查不具有參考價值，另外希望以此集中公務員人手抗擊疫情。

高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕指出，華員會早在2020年初就倡議凍薪3年，認為這是減少爭議、不搞分化的做法。她指，現時是關鍵時期，而且政府對中小企、失業人士都有相應的支援，認為面對危機應大局為重。無謂浪費人手做薪酬調查。疫情下，不少公務員參與了抗疫工作，工作量大增，利葵燕指希望大家有社會責任感，認為今年公務員凍薪亦合理。

華員會在3月17日去信薪常會、公務員事務局局長、薪酬趨勢調查委員會主席及職方代表，要求考慮中止2022年薪酬趨勢調查。華員會認為穩控疫情為本港頭等大事，薪酬趨勢調查應讓路予抗疫戰，盡量集中公務員人手，全心全力打好抗疫戰。會方指，抗疫戰的關鍵時刻正與2022年薪酬趨勢調查工作期 (即本年4、5月間) 重疊。進行薪酬趨勢調查須尋找符合調查方法的私營公司參與，須蒐集、輸入、核實、分析數據，亦要編寫調查報告書及期間與職方進行一連串的會議等，所費人力精力不少。

另外，會方認為私營公司業務受疫情嚴重扭曲，公私營在疫情肆虐下均處於非常時期，薪酬趨勢調查指標不具參考價值，徒引起嚴重爭議及分化。會長利葵燕表示，過去一年市道起伏不定，調查在經濟嚴重扭曲下，欠缺客觀性、可比較性，勉強進行徒然引起嚴重的爭議及分化，「有的參與調查的企業可能今天仲喺度，無幾耐就結業。」

另外，會方認為中央對香港特區抗疫戰已發出總動員，當下及未來兩個月為抗疫戰的重要關頭，若薪酬趨勢調查委員會不中止2022年薪酬趨勢調查、薪諮會聯合秘書處的公務人員仍繼續以調查工作為首，難免令人質疑政府部門/相關委員會各自為政，非以穩控疫情為當前壓倒一切的任務，指其負面影響，不言而喻。

利葵燕表示，抗擊新冠肺炎疫情是本港開埠以來的頭等大事，對政府是一場不容有失的「大考」、對公務員隊伍是前所未有的大挑戰。至於薪酬調查或會成為私營企業的重要參考，她則回應指薪酬調查本非一定要做，公務員在疫情下已經多了許多工作，對於私人企業來說沒有太多可比性；至於公務員方面，在社會又危機時，應該以大局為重，「公務員都係打工仔，想加人工，但不能獨善其身。凍薪是最小爭議、少分化的做法，中止調查、凍薪亦都合理。」

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記者：袁澍