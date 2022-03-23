【好人好事】千金小姐邵珮詩生活貼　製甜品贈露宿長者地送暖：從心而發的滿足感

▲ 邵珮詩疫下送暖，向露宿長者送上自家製甜品。

2014年三料港姐冠軍邵珮詩（Veronica）入行近8年，家境富裕的她生活很貼地，疫情下關注弱勢社群的需要。

邵珮詩在今日（3月23日）於IG透露跟慈善團體合作，親自焗製小甜點送給露宿長者，可說充滿愛心，當中她寫道：「從心而發的滿足感。」

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▲ 邵珮詩可說是人美心善。（取自instagram）

親手焗製蛋糕

她透露近日重拾烘焙興趣，昨日更親手焗製了一些小甜品香蕉蛋糕。

當中Veronica解釋道：「記得大學做part time做左2年barista，我好鍾意coffee shop甜點，每次客人點餐說好需要一個banana bread的時候，看到他們臉上的笑容，真的很滿足很開心，想到這個情感/畫面，我就開始動起來！」

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被讚人美心善

邵珮詩續說，這星期準備將不同的低糖低脂小甜品送予有需要的長者，當中她寫道：

感謝我的好朋友幫我派出小禮物。是她們啟發了我，她們是很有愛心，很熱心的團隊，有空的時候會到處去街頭關心露宿者伯伯婆婆，能參與到這個活動，很感恩，從心而發的滿足感， 希望之後的日子會愈來愈好，做到幾多就幾多。

另外，她於IG分享數張照片，從照片所見，邵珮詩焗製了大批蛋糕，每件蛋糕更附上紙條，當中寫著：「親愛的公公婆婆，祝福你平安健康快樂吉祥。」甚有心思。

不少網民也大讚邵珮詩人美心善，又讚揚這位前港姐有愛心。

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考獲瑜珈導師牌

現年31歲的邵珮詩，於2014年由加拿大返港參加香港小姐競選，奪得冠軍後留港展開演藝事業。不過入行8年的邵珮詩除擔任明珠台節目主持外，演出劇集機會卻寥寥可數，當年演《潮流教主》被批評說對白時聲音高8度，表現浮誇，更被網民稱為「被遺忘的港姐」。

直至2017年，邵珮詩於《愛·回家之開心速遞》中飾演「欣欣」一角，角色成功入屋獲觀眾喜愛，近年專注主持工作的邵珮詩，更考獲瑜珈導師牌。

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千金小姐生活貼地

另外，邵珮詩家境富裕，她是維他奶創辦人之一邵蔚明的曾孫女，更畢業於加拿大著名西門菲莎大學心理學系。

縱然家底豐厚，惟Veronica生活很貼地及慳儉，她曾於TOPick訪問裡說：「有見過我用名牌袋或戴名錶嗎？我覺得生活不需要太多奢侈品，只要自我感覺良好及有自信便可以，因為我們要離開人世時，都帶不走這些東西，最要珍惜的是自身的經歷。」